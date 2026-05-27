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Israelische Luftattacken auf den Libanon - Mehr als 30 Tote

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©Afp, APA, KAWANT HAJU, ARchiv
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Israel hat in der Nacht auf Mittwoch den Libanon nach Angaben aus Sicherheitskreisen mit über 120 Luftschlägen angegriffen. Dies sei eine der schwersten Bombardierungen seit Wochen, hieß es. Bei einem Angriff auf die Stadt Burj el-Shamali im Süden des Landes wurden der staatlichen Nachrichtenagentur NNA zufolge mindestens zehn Menschen getötet. Insgesamt sollen nach Angaben der Regierung in Beirut mehr als 30 Menschen getötet und rund 40 verletzt worden sein.

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Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hatte Montagabend eine nochmalige Verstärkung der Militäroffensive gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon angekündigt. Am Dienstag begann die israelische Armee dann auch mit einer Bodenoffensive nördlich der gelben Linie im Süden des nördlichen Nachbarlandes. Damit bezeichnet die israelische Armee die Abgrenzung zu einer Art Pufferzone im Süden des Libanon, die rund zehn Kilometer hinter der Grenze liegt.

Die mit dem Iran verbündete Hisbollah hatte ihrerseits in den vergangenen Tagen ihre Drohnenangriffe auf Israel ausgeweitet. Die Schiitenmiliz lehnt einen zwischen Israel und dem Libanon unter Vermittlung der USA geschlossenen Waffenstillstand ab, der Mitte April in Kraft trat und eigentlich immer noch gilt.

Smoke rises from the site of an Israeli strike that targeted an area in the southern Lebanese coastal city of Tyre on May 23, 2026. Two buildings in and around Tyre were struck overnight on May 22 into May 23, after the Israeli military issued an evacuation warning. (Photo by KAWANT HAJU / AFP)

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