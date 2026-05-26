Israel: Neuer Hamas-Chef eine Woche nach Ernennung getötet

Bei dem Überfall der islamistischen Palästinenserorganisation und ihrer Verbündeten am 7. Oktober 2023 war Odeh der gemeinsamen Erklärung von Netanyahu und Katz zufolge Chef des Hamas-Geheimdienstes. Vor gut einer Woche wurde er zum Nachfolger von Izz al-Din al-Haddad ernannt, der wenige Tage zuvor bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen getötet worden war. Odeh war demnach verantwortlich "für die Ermordung, Entführung und Verletzung zahlreicher israelischer Zivilisten und Soldaten".

"Wir werden weiterhin alle verfolgen, die an dem Massaker vom 7. Oktober beteiligt waren", erklärten Netanyahu und Katz. "Früher oder später wird Israel sie alle zur Rechenschaft ziehen."

Die Hamas bestätigte Odehs Tod zunächst nicht. Aus Hamas-nahen Kreisen hieß es, nach einem intensiven israelischen Beschuss im Westen der Stadt Gaza gebe es "keine Informationen über das Ziel". Doch "das Ausmaß und die Intensität des Angriffs" hätten Spekulationen genährt, dass das Ziel Mohammed Odeh gewesen sei. Die der islamistischen Palästinenserorganisation unterstehende Zivilschutzbehörde im Gazastreifen sprach gegenüber der Nachrichtenagentur AFP von drei Toten und 20 Verletzten bei einem israelischen Luftangriff im Viertel Rimal im Westen der Stadt Gaza.

Am 7. Oktober 2023 waren Kämpfer der Hamas und ihre Verbündeten vom Gazastreifen aus nach Israel eingedrungen. Bei Massakern im Süden des Landes töteten sie mehr als 1.220 Menschen, 251 Opfer verschleppten sie als Geiseln in den Gazastreifen. In den zwei sich anschließenden Kriegsjahren wurden nach Hamas-Angaben mehr als 70.000 Palästinenser getötet.

Israels Regierungschef Netanyahu hatte das Ziel ausgegeben, alle Verantwortlichen für den Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 aufzuspüren. Israels Armee und die Geheimdienste töteten unter anderem Yahya Sinwar, der als einer der wichtigsten Drahtzieher des Angriffs vom 7. Oktober galt. Auch der langjährige Kommandeur des bewaffneten Hamas-Arms, Mohammed Deif, wurde getötet. Der frühere Chef des Hamas-Politbüros, Ismail Haniyeh, wurde in Teheran getötet.