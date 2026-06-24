Israel und Libanon verhandeln über Zukunft besetzter Gebiete

Israel und der Libanon sprechen Vertretern beider Länder zufolge über einen von den USA unterstützten Plan, wonach israelische Truppen Teile der im Krieg mit der Hisbollah besetzten Gebiete an die libanesische Armee übergeben sollen. Die beteiligten libanesischen Soldaten würden von den USA ausgebildet und überprüft, um Verbindungen zur vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz auszuschließen, sagen israelische Regierungsvertreter.
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Israel werde jedoch eine militärische Präsenz in einer Pufferzone entlang der Grenze aufrechterhalten.
A destroyed vehicle and buildings are pictured in the town of Nabatieh al-Fawqa in southern Lebanon on June 23, 2026. Hezbollah's chief Naim Qassem demanded on June 23 a scheduled withdrawal of Israeli troops from south Lebanon as authorities said Israeli gunfire killed two people there despite a recent lull in fighting. (Photo by Fadel ITANI / AFP) /