Israel meldet 85 Angriffe auf Hisbollah-Ziele im Libanon

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Außerdem griffen israelische Kräfte Kämpfer der Hisbollah-Miliz im Südlibanon an. Die Armee wirft der Hisbollah vor, in den vergangenen Tagen mehrere Raketen auf Soldaten im Südlibanon abgefeuert zu haben. Es habe keine Verletzten gegeben. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Dem Beschuss der Hisbollah vorausgegangen war ein israelischer Angriff in den südlichen Vororten Beiruts, bei dem der Kommandant der Hisbollah-Eliteeinheit Radwan getötet wurde.
Die aktuelle Waffenruhe-Vereinbarung erlaubt Israel Verteidigungsmaßnahmen gegen geplante, unmittelbar bevorstehende oder andauernde Angriffe, untersagt jedoch offensive Operationen auf libanesischem Territorium. Die Konfliktparteien werfen sich gegenseitig vor, gegen diese Vereinbarung zu verstoßen.
This photograph taken from the southern Lebanese area of Marjeyoun shows smoke as it rises from the site of an Israeli airstrike that targeted the village Kfar Tibnit on May 6, 2026. An Israeli strike in Lebanon's eastern Bekaa valley killed four people on May 6, while the Israeli army said it struck Hezbollah targets in the south, after warning residents of a dozen towns to evacuate. Israel and Hezbollah have been trading accusations of violating the ceasefire agreement in force since April 17. (Photo by AFP)