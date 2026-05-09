Ungarns Parlament wählt Magyar zum neuen Regierungschef

Historischer Machtwechsel in Ungarn: Im Budapester Parlament findet am Samstag ab 10.00 Uhr die konstituierende Sitzung statt, bei der Péter Magyar, Vorsitzender der Mitte-Rechts-Partei Respekt und Freiheit (TISZA), zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden soll. Damit endet die Epoche des scheidenden Premiers Viktor Orbán, der 16 Jahre lang die meiste Zeit mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit regierte.
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Auf der konstituierenden Sitzung werden die Abgeordneten ihren Eid ablegen, Fraktionen und Ausschüsse gebildet und das Parlamentspräsidium gewählt. Eine Abweichung von der Geschäftsordnung soll es hinsichtlich der Wahl des neuen Premiers geben, der noch am gleichen Tag und nicht wie üblich erst nach der Eröffnungssitzung des Parlaments gewählt wird.
Parallel zur feierlichen Zeremonie im Parlament findet auf dem Kossuth-Platz und am Donauufer das "Volksfest zum Systemwechsel" statt, mit Militär- und Flaggenparade, organisiert von Magyar und seiner Partei TISZA. Mit dem Volksfest soll der Regierungswechsel gefeiert werden, der Ungarn nach 16 Jahren Orbán-Regimes in ein "neues Zeitalter" führen soll.