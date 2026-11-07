Israels Präsident Herzog will am Sonntag entscheiden, wer die Regierung bilden soll

Israels Staatspräsident Isaac Herzog will am Sonntag, 8. November, den Auftrag zur Regierungsbildung vergeben. Das kündigte er am Donnerstag nach dem Ende der Beratungen mit allen Fraktionen der neu gewählten Knesset an, wie aus einer Mitteilung des israelischen Präsidialamts hervorgeht. Fraktionen mit zusammen 67 Abgeordneten empfahlen ihm Gadi Eisenkot, den Chef der Partei Yashar und früheren Generalstabschef der Armee. Für Amtsinhaber Benjamin Netanjahu vom Likud sprachen sich Fraktionen mit 46 Abgeordneten aus.

Das Ergebnis der Konsultationen sei dem Anschein nach klar, sagte Herzog. Ob daraus eine Regierung entstehen könne, sei aber nicht vollständig geklärt, weil es gegenseitige Vetos zwischen den Lagern und auch innerhalb der Lager gebe. Das wolle er rasch in persönlichen Gesprächen mit einzelnen Parteichefs klären. Wen er beauftragen wird, ließ der Präsident offen.