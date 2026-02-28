Iran fordert Handeln der internationalen Gemeinschaft

"Die erneute militärische Aggression der USA und des zionistischen Regimes (Israel) gegen den Iran erfolgt unter Bedingungen, in denen sich der Iran und die USA inmitten eines diplomatischen Prozesses befanden", kritisierte das Ministerium. Man sei über den Krieg nicht überrascht. "Wir sind erneut in Verhandlungen eingetreten, um gegenüber (...) der Welt den Beweis der Rechtschaffenheit des iranischen Volkes zu erbringen", teilte das Außenministerium mit.

"Jetzt ist die Zeit gekommen, das Vaterland zu verteidigen und der militärischen Aggression des Feindes entgegenzutreten", hieß es in der Erklärung. "So wie wir zu Verhandlungen bereit waren, sind wir mehr denn je bereit, die Existenz des Irans zu verteidigen. Die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran werden mit Entschlossenheit auf die Aggressoren antworten."