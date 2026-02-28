ABO

Iran fordert Handeln der internationalen Gemeinschaft

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Der Iran hat die Weltgemeinschaft angesichts der Angriffe der USA und Israels zum Handeln aufgefordert. In einer Mitteilung des Außenministeriums forderte die Regierung in Teheran die Vereinten Nationen und die internationale Staatengemeinschaft dazu auf, die Attacken vom Samstag zu verurteilen und Maßnahmen zu ergreifen. Die Sicherheit der Region und der Welt seien einer beispiellosen Bedrohung ausgesetzt, hieß es.

von

"Die erneute militärische Aggression der USA und des zionistischen Regimes (Israel) gegen den Iran erfolgt unter Bedingungen, in denen sich der Iran und die USA inmitten eines diplomatischen Prozesses befanden", kritisierte das Ministerium. Man sei über den Krieg nicht überrascht. "Wir sind erneut in Verhandlungen eingetreten, um gegenüber (...) der Welt den Beweis der Rechtschaffenheit des iranischen Volkes zu erbringen", teilte das Außenministerium mit.

"Jetzt ist die Zeit gekommen, das Vaterland zu verteidigen und der militärischen Aggression des Feindes entgegenzutreten", hieß es in der Erklärung. "So wie wir zu Verhandlungen bereit waren, sind wir mehr denn je bereit, die Existenz des Irans zu verteidigen. Die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran werden mit Entschlossenheit auf die Aggressoren antworten."

