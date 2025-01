Herbert Kickl kündigt eine „neue Ära“ an

Was dann folgte war eine Anreihung von Schlagworten, die von wenig Konkretem unterfüttert waren: Er wolle Österreich „ehrlich regieren“. Auch wenn nicht alle mit seiner Politik einverstanden wären, sei diese „klar, direkt und ehrlich“, so Kickl. Sein erstes Ziel sei es, den „Schuldenflächenbrand unter Kontrolle zu bringen“, um dann einen „echten Wiederaufbau“ und die „Eröffnung einer neuen Ära“ zu ermöglichen.

Dafür brauche es jedoch einen Partner, „dem man glauben und vertrauen kann“. Werden soll dieser Partner die ÖVP. Auch wenn ihn in den vergangenen 24 Stunden viele davor gewarnt hätten, dass die Volkspartei das Ziel habe, die Freiheitlichen „ausrutschen“ zu lassen, sei seine „Hand weiterhin Richtung ÖVP ausgestreckt“. Er habe seine Hand in Richtung Karl Nehammer ausgestreckt und nun halte er „dieselbe ausgestreckte Hand“ dem neuen ÖVP-Obmann Christian Stocker entgegen. Kickl: „Unsere Hand ist weiter ausgestreckt.“ Er werde seinem Parteigremium noch heute vorschlagen, mit der ÖVP in Verhandlungen zu treten. Sollte das Gremium zustimmen, werde er die Volkspartei kontaktieren.

Gleichzeitig warnt er aber auch: Es dürfe „keine Spielchen, keine Tricks, keine Sabotage“ geben. Es brauche einen stabilen Partner und nicht „unterschiedliche Akteure, die unterschiedliche Ziele verfolgen“ würden. Ansonsten gebe es eben Neuwahlen. „Wir sind gerüstet“, so der Volkskanzler in spe.