Heer verzeichnete im Vorjahr Personalzuwachs

Insgesamt starteten 2025 3.039 Männer und Frauen ihre Laufbahn beim Bundesheer. Dem standen im selben Zeitraum 2.344 Abgänge - etwa durch Kündigungen oder Pensionierungen - gegenüber. Insgesamt ergibt das einen Netto-Zuwachs von 695 Personen.

Bei den Soldaten wurden 1.776 Aufnahmen verzeichnet, denen 1.372 Abgänge gegenüberstehen. Im zivilen Bereich gab es 1.263 Aufnahmen und 972 Abgänge. Außerdem begannen 105 Lehrlinge ihre Ausbildung beim Bundesheer, 26 schieden wieder aus.

"Unsere 'Mission Vorwärts' bedeutet mehr als nur Geräte anzuschaffen, sie stellt den Menschen in den Mittelpunkt", so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). "Das beste und modernste Gerät nützt nichts, wenn wir nicht ausreichend Soldatinnen und Soldaten haben, die es bedienen. Der starke Zuwachs an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigt, wie attraktiv die berufliche Karriere beim Bundesheer ist."