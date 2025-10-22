News Logo
ABO

Guterres: Überschreiten von 1,5-Grad-Ziel "unvermeidlich"

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
UNO-Generalsekretär sprach vor Weltorganisation für Meteorologie
©APA, KEYSTONE, SALVATORE DI NOLFI
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
UNO-Generalsekretär António Guterres hat ein Verfehlen des 1,5-Grad-Klimaziels in den kommenden Jahren als "unvermeidlich" bezeichnet. "Eines ist bereits klar: Wir werden die globale Erwärmung in den nächsten Jahren nicht unter 1,5 Grad halten können", sagte Guterres am Mittwoch vor der Weltorganisation für Meteorologie in Genf. "Ein Überschreiten ist nun unvermeidlich."

von

Die internationale Gemeinschaft hatte sich 2015 in Paris auf das internationale Klimaschutz-Abkommen geeinigt, wonach die Erderwärmung auf deutlich unter zwei und möglichst 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzt werden soll. Dafür ist eine drastische Reduzierung der weltweiten Treibhausgasemissionen nötig.

Mitte November beginnt in Brasilien die jährliche UNO-Klimakonferenz, bei der versucht werden soll, die internationalen Bemühungen zur Begrenzung der Emissionen durch verbindliche Absprachen und Zusagen zum Erfolg zu führen. Angesichts verschiedener Krisen wie der Corona-Pandemie und mehrerer Kriege waren die Anstrengungen zur Bekämpfung der Auswirkungen des vom Menschen verursachten Klimawandels in den vergangenen Jahren in den Hintergrund geraten.

Wissenschafter warnen vor den katastrophalen Folgen für die Menschheit, wenn es nicht gelingt, die globale Erderwärmung zu begrenzen. Durch den fortschreitenden Klimawandel nehmen extreme Wetterphänomene wie Hitzeperioden, Stürme und Starkregen zu.

US-Präsident Donald Trump hatte dagegen im September vor der UNO-Vollversammlung die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel als "weltweit größten Betrug aller Zeiten" bezeichnet. Am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit verfügte er im Jänner den erneuten Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen. Er treibt den Ausbau der Öl- und Gasförderung in den USA voran.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
36-jährige US-Schauspielerin ist dafür dankbar
Schlagzeilen
Dakota Johnson lernte positives Körpergefühl von der Mutter
++ ARCHIVBILD ++ Die Schauspielerin kümmert sich um ein Sanierungsprojekt
News
Fernandes nutzt kinderfreie Zeit für Sanierungsprojekt
Fundort liegt 30 Kilometer nördlich der Hauptstadt Reykjavik
Technik
Erstmals Gelsen in Island entdeckt
Tomaten sollte man nur in reifem Zustand essen
Gesundheit
Unreife Tomaten enthalten giftiges Solanin
Zeit für sich kann helfen, den inneren Akku wieder zu füllen
Gesundheit
Sozialer Akku leer? So kommt man wieder in Balance
Wer sich m Job ungerecht behandelt fühlt, kann frustriert sein
Gesundheit
"Das ist nicht fair!" - Mit Ungerechtigkeit im Job umgehen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER