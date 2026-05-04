Zentralmatura beginnt mit Deutsch-Klausuren

Mit den fünfstündigen Klausuren in Deutsch beginnt am Dienstag die heurige Zentralmatura. Zum Auftakt der Reifeprüfungssaison steht damit gleich jenes Fach auf dem Programm, in dem an AHS und berufsbildenden höheren Schulen (BHS) die meisten Kandidatinnen und Kandidaten maturieren. Es ist auch der einzige Prüfungsgegenstand, in dem alle die gleichen Maturaaufgaben bekommen. Insgesamt wurden 41.400 Aufgabenhefte ausgeliefert.
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Als zweites Fach ist gleich am Mittwoch (6. Mai) Latein dran, es folgen Englisch (7. Mai), Französisch (8. Mai), Mathematik (11. Mai), Spanisch bzw. die Minderheitensprachen Slowenisch, Kroatisch und Ungarisch (12. Mai), Italienisch (13. Mai) sowie Griechisch (15. Mai). Wie schon in den vergangenen Jahren wird die Zeugnisnote der letzten Klasse in die Maturanote einberechnet. Schüler mit einem Befriedigend oder einer besseren Note im Jahreszeugnis sind damit weitgehend vor einem Durchfallen geschützt.