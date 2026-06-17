Geplanter Anschlag an Trumps Geburtstag: 5 Männer angeklagt

Wie das FBI zuvor mitgeteilt hatte, seien mehrere Personen in Gewahrsam genommen worden. Dadurch seien die mutmaßlich geplanten Anschläge "im Keim erstickt worden", wie FBI-Chef Kash Patel auf der Plattform X schrieb. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, den Einsatz von mit Sprengstoff bestückten Drohnen rund um das Kampfsportevent geplant zu haben, um eine Evakuierung der Veranstaltung zu erzwingen.

Anschließend sollten Scharfschützen "hochrangige Ziele" in der flüchtenden Menschenmenge ins Visier nehmen. Das FBI und die Strafverfolgungsbehörden seien bereits am 10. Juni auf eine "potenzielle Bedrohung" für die Veranstaltung aufmerksam geworden, schrieb Patel.