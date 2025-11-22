News Logo
ABO

G20-Gipfel startet ohne die USA in Johannesburg

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Gastgeber Cyril Ramaphosa
©AFP, APA, HENRY NICHOLLS
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Überschattet vom neuen US-Vorstoß für Frieden in der Ukraine beginnt am Samstag der zweitägige Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer im südafrikanischen Johannesburg. US-Präsident Donald Trump selbst wird an dem G20-Gipfel allerdings nicht teilnehmen. Seine Regierung boykottiert die Beratungen komplett, weil sie der südafrikanischen Regierung schwere Repressionen gegen weiße Farmer vorwirft. Südafrika weist die Vorwürfe als unbegründet zurück.

von

Neben Trump haben unter anderem auch die Staatschefs von Russland und China, Wladimir Putin und Xi Jinping, ihre Teilnahme an dem ersten G20-Gipfel auf dem afrikanischen Kontinent abgesagt. Zuletzt war ein US-Friedensplan bekanntgeworden, mit dem die US-Regierung den seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg in der Ukraine beenden will.

Nach dem Willen des Gastgebers, Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa, soll es bei dem Gipfel um die Themen "Solidarität, Gleichheit und Nachhaltigkeit" gehen. Es geht ihm unter anderem um die Erleichterung der Schuldenlast von Schwellen- und Entwicklungsländern, eine gerechte Energiewende, faire und saubere Nutzung seltener Mineralien, faire Lastenteilung beim Klimaschutz und Ernährungssicherheit.

South Africa's President Cyril Ramaphosa speaks during the Global Fund’s Eighth Replenishment Summit at the Sandton Convention Centre in Sandton on November 21, 2025, ahead of the G20 leaders' Summit. (Photo by HENRY NICHOLLS / POOL / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
In Nigeria ist die Christenverfolgung traurige Realität
Politik
Über 200 Kinder aus katholischer Schule in Nigeria entführt
Zohran Mamdani und Donald Trump haben Spaß im Weißen Haus
Politik
Mamdani und Trump überraschen mit Einigkeit im Oval Office
Ukrainischer Präsident Selenskyj will sein Land nicht verraten
Politik
Trump setzt Kiew Frist bis Donnerstag für US-Friedensplan
Will ncht an "Menschen-Safaris" beteiligt gewesen sein
Politik
Vučić weist Vorwürfe zu Verbrechen im Bosnien-Krieg zurück
Weiter israelische Angriffe im Gazastreifen
Politik
Erneut israelischer Luftangriff in Gaza
Rapper Pras Michel zu 14 Jahren Haft verurteilt
News
Spenden an Obama: Fugees-Rapper zu 14 Jahren Haft verurteilt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER