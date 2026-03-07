ABO

Frauentag findet zum 115. Mal statt

Noch immer sind Frauen von strukturellen Benachteiligungen betroffen. Um darauf aufmerksam zu machen, findet am 8. März zum 115. Mal der Internationale Frauentag statt. Dem Ruf nach einem Ende des Patriarchats verleiht am "feministischen Kampftag" eine Demonstration des Bündnisses "Take Back the Streets" in Wien Ausdruck. Auch kulturelle Angebote gibt es: Führungen, bei denen Frauen im Mittelpunkt stehen, finden etwa im Haus der Geschichte (hdgö) und der Albertina statt.

Keine größeren Termine bieten die politischen Parteien im Bund, die - wie diverse zivilgesellschaftliche Organisationen - ihre frauenpolitischen Forderungen bereits angebracht haben. Einmal mehr wurden Rufe nach Lohntransparenz, einer gleicheren Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit sowie nach mehr Anerkennung für Frauen laut. Schließlich klafft die geschlechterspezifische Lohnlücke in der Privatwirtschaft laut der Statistik Austria immer noch bei 17,6 Prozent. Auch auf Gewalt an Frauen wurde aufmerksam gemacht.

Der Frauentag stammt aus einer Zeit, in der Frauen unter anderem um ihr Wahlrecht kämpften. Erstmals wurde er 1911 in mehreren europäischen Ländern, darunter auch Österreich-Ungarn, mit Demonstrationen begangen.

