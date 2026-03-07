ABO

Babler stellt sich bei SPÖ-Parteitag zur Wiederwahl

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Babler hat keinen Gegenkandidaten
©APA/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIAU
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Vizekanzler Andreas Babler soll beim SPÖ-Bundesparteitag am Samstag als Parteivorsitzender wiedergewählt werden. Beim letzten Antreten 2023 erhielt er 88,8 Prozent. Dass Babler allein auf dem Stimmzettel steht, ist erst seit Mitte Februar klar - da hatte Ex-Kanzler Christian Kern verkündet, auf eine Kandidatur zu verzichten. Die SPÖ erwartet in der Messe Wien eine Rekordzahl von 1.200 bis 1.300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, darunter auch die meisten Landesparteichefs.

von

Entschuldigt hat sich der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Er verzichtet zudem - genauso wie die SPÖ-Landesvorsitzenden Michael Ludwig (Wien), Max Lercher (Steiermark), Sven Hergovich (Niederösterreich) und der designierte Salzburger SPÖ-Chef Peter Eder - auf einen Platz in Parteipräsidium und -vorstand, die ebenfalls gewählt werden. Von den neun Landesparteichefs kandidieren also nur noch Daniel Fellner (Kärnten), Martin Winkler (Oberösterreich), Mario Leiter (Vorarlberg) und Philip Wohlgemuth (Tirol) für die Gremien.

Im Leitantrag finden sich etwa Rufe nach einer Vermögenssteuer, einer gemeinsamen Schule und einer Kindergrundsicherung sowie weiterhin ein Nein zu einer Erhöhung des Pensionsantrittsalters. Das Antragsheft ist mit 216 Seiten recht umfangreich, darin finden sich auch zahlreiche Anliegen der Teilorganisationen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Der frühere FPÖ-Chef spart nicht mit Vorwürfen an den jetzigen
Politik
Spesen-Causa: Strache schlägt verbal um sich und gegen Kickl
Die ÖGK muss sparen
Politik
ÖGK kürzt bei weiteren Leistungen und erhöht Selbstbehalte
Mehr Frauen in die MINTs
Technik
Internationaler Frauentag: Forschung Austria will gerechte Bedingungen
Zweite Terror-Verhandlung gegen 15-Jährigen binnen eines Jahres
Politik
Ende März zweiter Terrorprozess für 15-jährigen IS-Anhänger
Technik
Umwidmungsantrag soll Linzer IT:U ein Zuhause bringen
Unter Parteichef Andreas Babler büßte die SPÖ in Umfragen weiter ein
Politik
SPÖ verlor laut Umfragen seit 2022 an alle Lager
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER