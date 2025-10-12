Französische Regierung mit vielen neuen Gesichtern ernannt

von
Die 65 Jahre alte bisherige Arbeits- und Gesundheitsministerin Catherine Vautrin übernimmt das Verteidigungsministerium von Lecornu. Neuer Innenminister ist der Pariser Polizeipräfekt Laurent Nuñez. Er ersetzt den bisherigen konservativen Innenminister Bruno Retailleau. Zum neuen Arbeitsminister wurde der bisherige Chef der Staatsbahn SNCF, Jean-Pierre Farandou, ernannt. Die ehemalige Leiterin der Umweltorganisation WWF in Frankreich, Monique Barbut, übernimmt das Umweltministerium.
Paris Police Prefect Laurent Nunez reacts during a press conference following a meeting at the Centre Operationnel de Gestion Interministeriel des Crises (COGIC - Interdepartmental Crisis Management Operational Center) at the Hotel de Beauvau, in Paris, on September 18, 2025. France is bracing for a day of nationwide protests on September 18, 2025, with a source close to the authorities saying some 800,000 people are expected to take to the streets. In a rare show of unity, trade unions have urged French people to strike in protest at the authorities' "horror show" draft budget designed to reduce France's ballooning debt. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)