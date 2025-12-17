News Logo
ABO

EU-Westbalkan-Gipfel soll Partnerschaft stärken

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Bundeskanzler Stocker für Österreich in Brüssel dabei
©APA, HELMUT FOHRINGER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die Staats- und Regierungschefinnen und -chefs der EU kommen am Mittwochabend in Brüssel mit ihren Amtskolleginnen und -kollegen aus den Westbalkanländern zum jährlichen Gipfeltreffen zusammen. Die Bedeutung ihrer politischen und wirtschaftlichen Beziehungen insbesondere im aktuellen geopolitischen Kontext soll unterstrichen und eine Erklärung dazu verabschiedet werden. Österreich wird beim Westbalkan-Gipfel von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vertreten.

von

Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nord-Mazedonien und Serbien streben einen Beitritt zur EU an, sind aber im Prozess unterschiedlich weit fortgeschritten. Während etwa Montenegro und Albanien zu den Frontrunnern zählen und in den kommenden Jahren beitreten wollen, sieht es in Serbien aufgrund der politischen Situation anders aus. Österreich zählt zu den großen Unterstützern der Westbalkanländer im Beitrittsprozess. Betont wird, dass diese schon lange auf der Wartebank sitzen und nicht vergessen werden dürften.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Rabbi als erstes der 15 Attentatsopfer beigesetzt
Politik
Attentäter von Sydney soll erstmals vernommen werden
Europäer richten in Den Haag Kommission für Ukraine-Reparationen ein
Politik
Merz dämpft Hoffnungen auf eine baldige Waffenruhe
Menschen legten Blumen am Bondi Beach nieder
Politik
Sydney-Attentäter offenbar von IS beeinflusst
EU-Europaminister beraten in Brüssel
Politik
Ukraine-Finanzierung: Plakolm für "solide rechtliche Lösung"
Gemeinsame Erklärung der Europäer in Berlin verabschiedet
Politik
Europäer schlagen "multinationale" Ukraine-Truppe vor
Außenministerin Meinl-Reisinger
Politik
EU verhängte weitere Sanktionen gegen die Schattenflotte
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER