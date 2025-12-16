Entscheidung über Finanzierung der Ukraine rückt näher

© AFP, APA, JOHN THYS home Aktuell Politik

Die EU-Europaminister bereiten am Dienstag in Brüssel die Entscheidung der Staats- und Regierungschefs über die Finanzierung der Ukraine vor. Die Staatenlenker werden am Donnerstag (18. Dezember) in der belgischen Hauptstadt zusammenkommen. Im Mittelpunkt steht die Option, ein bis zu 165 Mrd. Euro schweres Reparationsdarlehen bereit zu stellen, für das eingefrorenes russisches Staatsvermögen als Sicherheit für EU-Anleihen dienen soll. Österreich steht zu diesem Ansatz.

von APA