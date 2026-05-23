Frankreich: Einreiseverbot gegen Israels Polizeiminister

Gemeinsam mit seinem italienischen Amtskollegen Antonio Tajani fordere er die Europäische Union auf, ebenfalls Sanktionen gegen den rechtsextremen Ben-Gvir zu verhängen, erklärte er weiter. Ben-Gvir hatte pro-palästinensische Aktivisten der "Gaza-Hilfsflotte" in einem Video erniedrigend behandelt und verhöhnt. Auch der israelische Außenminister Gideon Saar distanzierte sich öffentlich von seinem Ministerkollegen.