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Frankreich: Einreiseverbot gegen Israels Polizeiminister

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Itamar Ben-Gvir
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Frankreich verhängt ein Einreiseverbot gegen den israelischen Polizeiminister Itamar Ben-Gvir. Dies teilte Außenminister Jean-Noel Barrot am Samstag mit und begründete den Schritt mit dem Vorgehen gegen Aktivisten der Gaza-Hilfsflotte. "Ab heute ist Itamar Ben-Gvir die Einreise in französisches Staatsgebiet untersagt", schrieb Barrot auf der Plattform X.

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Gemeinsam mit seinem italienischen Amtskollegen Antonio Tajani fordere er die Europäische Union auf, ebenfalls Sanktionen gegen den rechtsextremen Ben-Gvir zu verhängen, erklärte er weiter. Ben-Gvir hatte pro-palästinensische Aktivisten der "Gaza-Hilfsflotte" in einem Video erniedrigend behandelt und verhöhnt. Auch der israelische Außenminister Gideon Saar distanzierte sich öffentlich von seinem Ministerkollegen.

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