ABO

Fernpassstraße wegen Versammlungen im Juni kurz gesperrt

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Demos gegen die Transitbelastung führen in Tirol zu Straßensperren
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die Tiroler Fernpassstraße (B179) wird wegen angemeldeter Versammlungen von Bürgerinitiativen am 27. Juni zwischen 10.00 und 12.00 Uhr gesperrt werden. Betroffen sei der Streckenabschnitt bei Reutte/Katzenberg auf Außerferner Seite sowie Nassereith/Rastland auf Imster Seite, teilte das Land Tirol am Donnerstag mit. Aufgrund des beginnenden Reiseverkehrs und möglichem vor- und nachgelagerten Verkehr werde empfohlen, die viel befahrene Fernpassroute zu meiden.

von

Diese solle großräumig umfahren werden, hieß es. Hintergrund der Sperre sind angemeldete Kundgebungen, die aufgrund der Rechtsprechung des Landesverwaltungsgerichts behördlich nicht untersagt wurden. Man werde den entsprechenden Tag jedenfalls evaluieren und dies "als Grundlage für die Prüfung einer weiteren angemeldeten Versammlung im reisestarken August auf beiden Seiten" heranziehen, kündigten die Bezirkshauptfrauen Katharina Rumpf (Reutte) und Eva Loidhold (Imst) an. Die Behörde arbeite indes abgestimmt mit der Exekutive und Einsatzorganisationen an notwendigen Maßnahmen wie einem begleitenden Verkehrskonzept.

Hinten der Protestaktion steht die Bürgerinitiative "Gurgltal, Außerfern, Mieminger Plateau". Sie will mit den Straßensperren ihre Ablehnung des Fernpasspakets der schwarz-roten Tiroler Landesregierung zum Ausdruck bringen. Die Bürgerinitiative befürchtet durch das Infrastrukturprojekt eine weitere Zunahme des Verkehrs, der Lebensraum gerate zunehmend unter Druck.

Eine Sperre noch weitaus größeren Ausmaßes zieht die Rechtsprechung des Landesverwaltungsgerichtshofs indes auf der Brennerautobahn (A13) nach sich. Dort wurde eine für 30. Mai vom Bürgermeister von Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger, als Privatperson angemeldete Demonstration behördlich nicht untersagt. An diesem Tag wird der gesamte Brennerkorridor geschlossen - die Autobahn, die Brennerstraße (B182) sowie die Ellbögener Straße (L38) von 11.00 bis 19.00 Uhr komplett gesperrt. Aufgrund der weitreichenden Auswirkungen auf den überregionalen Verkehr kam daran scharfe Kritik unter anderem auch aus Bayern und Südtirol.

Über die Autoren

Logo
Ähnliche Artikel
Die Zahl der Beschwerden über die Polizei steigt
Politik
Polizeibeschwerdestelle: Zahlen weiter ansteigend
Wer die Zähne schön hat, wirkt attraktiver
Technik
Schöne Zähne helfen laut Umfrage bei der Attraktivität
Zähne gelten als zentraler Faktor für Erfolg und Attraktivität
Gesundheit
Schöne Zähne helfen laut Umfrage bei der Attraktivität
++ ARCHIVBILD ++ Mit etwas Wasser kann man die Gesteinswerdung von CO2 beschleunigen
Technik
Wiener Forscherinnen versteinern das Treibhausgas CO2 rascher
++ ARCHIVBILD ++ Nasenspray-Impfstoff auch bei Erwachsenen wirksam
Technik
Nasenspray-Impfstoff gegen Grippeviren wirkt auch bei Erwachsenen
Fluenz schützt laut Studie auch die oberen Atemwege von Erwachsenen
Gesundheit
Nasenspray-Impfstoff gegen Grippe wirkt auch bei Erwachsenen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER