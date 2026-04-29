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Nasenspray-Impfstoff gegen Grippe wirkt auch bei Erwachsenen

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Fluenz schützt laut Studie auch die oberen Atemwege von Erwachsenen
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Ein als Nasenspray verabreichter Grippe-Impfstoff wirkt nicht nur bei Kindern sehr gut, sondern erzeugt auch in den oberen Nasenwegen von Erwachsenen eine robuste Immunantwort, berichtet der Wiener Virenforscher Florian Krammer mit Kollegen. Er schützt also besonders dort, wo es wichtig ist: An der Eintrittspforte der Influenza-(Grippe-)Viren, heißt es in der Fachzeitschrift "Science Translational Medicine".

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"Der Impfstoff ist für Kinder auch in Österreich verfügbar", erklärte Krammer (Ignaz-Semmelweis-Institut der Medizinischen Universität Wien) der APA: "Meiner Meinung nach ist er auch sehr gut." Es handelt sich dabei um einen "abgeschwächten" Grippevirenstamm, der bei Menschen nur in der vergleichsweise kühlen Nase wachsen kann, mit der höheren Körpertemperatur in der Lunge aber nicht zurechtkommt, so der Experte: "Deshalb kann er keine Erkrankung auslösen."

Der Nasenspray wird in Europa unter dem Namen "Fluenz" verkauft und von der Firma AstraZeneca hergestellt. Zielgruppe sind zwei- bis achtzehnjährige Kinder und Jugendliche (Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen - BASG). Denn bei diesen funktioniert er offensichtlich sehr gut, bei Erwachsenen ist im Blut aber nur eine "minimale" Immunantwort nachweisbar.

Ein Forscherteam um Florian Krammer und Shane Crotty (University of California San Diego, USA) hat nun aber gezeigt, dass er trotzdem bei erwachsenen Probandinnen und Probanden wirkt. In ihren Nasen und Rachen waren nach der Nasenspray-Impfung ausreichend Antikörper und gegen das Virus gerichtete Immunzellen (Gedächtnis-B-Zellen) zu finden.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/HARALD SCHNEIDER

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