Evangelische Kirche in Österreich wählt erste Bischöfin

Die Wahlsitzung der Synode findet am Nachmittag in einem evangelischen Realgymnasium in Wien-Donaustadt statt. Für eine gültige Wahl ist eine Zweidrittelmehrheit der insgesamt 70 Delegierten notwendig. Nominiert wurde Richter von allen sieben Superintendentialversammlungen, in denen die Delegierten der einzelnen Pfarrgemeinden in der jeweiligen Diözese zusammenkommen. Gewählt wird die Bischöfin bzw. der Bischof für eine Amtszeit von zwölf Jahren. Amtsantritt ist der 1. Jänner 2026, wenn der seit 2019 amtierende Bischof Chalupka, der demnächst 65 Jahre alt wird, in Pension geht.

Die evangelische Kirche A.B. (Augsburger Bekenntnis) in Österreich zählt etwas mehr als 237.000 Mitglieder. Es gibt nur einen evangelisch-lutherischen Bischof bzw. eine Bischöfin. Richter wäre im Fall ihrer Wahl die erste Bischöfin in der Geschichte der Evangelischen Kirche in Österreich.