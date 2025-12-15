News Logo
EU berät über Sicherheitsgarantien für die Ukraine

Außenministerin Meinl-Reisinger
Die EU-Außenminister kommen am Montag, wenige Tage vor dem Dezembergipfel, in Brüssel zusammen, um unter anderem über Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu beraten. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas warnte zum Auftakt, die Einnahme des Donbass im Osten der Ukraine sei nicht das endgültige Ziel des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Russland werde "definitiv weitermachen, um die ganze Ukraine einzunehmen", sagte Kallas. Dann seien auch andere Regionen in Gefahr.

Die EU wird nach den Worten des litauischen Außenministers Kestutis Budrys außerdem ihre Sanktionen gegen Belarus voraussichtlich verschärfen. "Ich erwarte eine Ausweitung des Sanktionsregimes gegen Belarus, falls diese hybriden Aktivitäten gegen uns andauern", sagte Budrys vor dem Treffen. Hintergrund sind wiederholte Störungen des Flugverkehrs in Litauen durch Ballons aus Belarus. Auf der Agenda der EU-Außenminister steht zudem die Situation im Nahen Osten sowie das Verhältnis zu China. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) wird ebenfalls teilnehmen.

In den Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs werden derzeit auch Sicherheitsgarantien für die Ukraine für die Zeit nach dem Krieg diskutiert. Dabei ist nach wie vor unklar, wie diese konkret aussehen könnten. Mit Blick auf den Nahen Osten werden die Minister mögliche europäische Unterstützungsmaßnahmen für den Friedensprozess im Gazastreifen erörtern.

Weiters wollen die Ministerinnen und Minister weitere Verschärfungen des Vorgehens gegen die sogenannte russische Schattenflotte beschließen. Nach Angaben von Diplomaten sollen etwa 40 weitere Tanker auf die Liste mit Schiffen kommen, die nicht mehr in europäische Häfen einlaufen und nicht mehr versichert werden dürfen. Zudem sind Sanktionen wie Vermögenssperren gegen Akteure vorgesehen, die den Betrieb der Schattenflotte unterstützen.

Weiterhin ist geplant, die Aufnahme von Gesprächen mit solchen Staaten zu vereinbaren, unter deren Flagge die Schattenflotten-Schiffe registriert sind. Sie sollen im Idealfall ihr Einverständnis geben, dass Tanker von Marinekräften aus EU-Ländern kontrolliert werden dürfen.

