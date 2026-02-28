ABO

EU-Außenminister beraten am Sonntag über Lage im Iran-Krieg

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas setzte die Situng für Sonntag an
©AFP, APA, WOJTEK RADWANSKI
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Angesichts der US-israelischen Luftangriffe auf den Iran und zahlreicher Vergeltungsattacken Teherans hat die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas eine außerordentliche Sitzung der EU-Mitgliedstaaten für Sonntag angesetzt. "Ich werde am Sonntag eine außerordentliche Sitzung des Rates für Auswärtige Angelegenheiten per Videokonferenz einberufen, um über den Iran und die sich rasch entwickelnden Ereignisse im Nahen Osten zu beraten", erklärte Kallas am Samstag im Onlinedienst X.

von

"Die wahllosen Angriffe des iranischen Regimes auf seine Nachbarn bergen die Gefahr, die Region in einen größeren Krieg zu ziehen, und wir verurteilen dies", fügte die EU-Außenbeauftragte hinzu. Es sei entscheidend, dass sich der Krieg nicht weiter ausbreite. Israel und die USA hatten am Samstagfrüh gemeinsam Luftangriffe gegen den Iran gestartet, Teheran antwortete mit Gegenangriffen auf US-Einrichtungen in verschiedenen Ländern der Region.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen erklärte indes auf der Plattform X, sie habe sich am Samstagnachmittag mit Israels Präsident Yitzhak Herzog, dem zypriotischen Staatschef Nikos Christodoulides, dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) über die Entwicklungen im Nahen Osten ausgetauscht. "Wir sind bestrebt, auch weiterhin eng mit all unseren regionalen Partnern zusammenzuarbeiten, um die regionale Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten und das Leben der Zivilbevölkerung zu schützen", schrieb von der Leyen. Sie unterstütze nachdrücklich das Recht des iranischen Volkes, über seine eigene Zukunft zu bestimmen.

KRAKÓW - POLEN: FOTO: APA/APA/AFP/WOJTEK RADWANSKI

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
EU-Außenbeauftragte Kallas berief Sondersitzung der Chefdiplomaten ein
Politik
EU-Außenminister beraten am Sonntag über Lage im Iran
Irans Führer wurde laut Netanyahu wahrscheinich getötet
Politik
Trump: Irans oberster Führer Khamenei ist tot
Die Straße von Hormus
Politik
Iran verbietet Schiffen Passage durch Straße von Hormus
Ursula von der Leyen rief zur Zurückhaltung auf
Politik
Angriffe in Nahost sorgen international für Beunruhigung
Iran über den Krieg "nicht überrascht"
Politik
Iran fordert Handeln der internationalen Gemeinschaft
Rauchschwaden nach pakistanischen Luftangriffen in Afghanistan
Politik
Kampfhandlungen zwischen Pakistan und Taliban halten an
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER