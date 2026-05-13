Erste Auslandsreise von Prinzessin Kate nach Krebsdiagnose

Die Prinzessin von Wales will ihren Besuch nutzen, um sich über ein pädagogisches Konzept zu informieren, bei dem das selbstständige Lernen kleiner Kinder im Vordergrund steht. Die sogenannte Reggio-Pädagogik wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von dem Psychologen und Pädagogen Loris Malaguzzi entwickelt und geht davon aus, dass jedes Kind von Natur aus kreativ und in der Lage ist, aktiv Wissen und Fähigkeiten zu erwerben.

Von ihrem Besuch verspricht sich Kate laut einem Palastsprecher neue Ideen für ihr 2021 gegründetes Zentrum für frühkindliche Bildung, das Teil der Royal Foundation ist. Bildung ist Kate ein wichtiges Anliegen. Die 44-Jährige hat drei Kinder: den zwölfjährigen George, die elfjährige Charlotte und den achtjährigen Louis. Ihrer Ansicht nach sind negative Erfahrungen in der frühen Kindheit oftmals die Wurzel von bedeutenden gesellschaftlichen Problemen wie Sucht, Obdachlosigkeit, psychischen Störungen und Suizid.

Ihre zuvor letzte offizielle Auslandsreise hatte Kate im Dezember 2022 absolviert. Damals flog sie zusammen mit ihrem Mann zur Verleihung des Earthshot-Umweltpreises in die US-Metropole Boston.

Im März 2024 machte die Prinzessin ihre Krebsdiagnose öffentlich und erklärte, dass sie sich einer Chemotherapie unterziehe. Um welche Art von Krebs es sich handelte, teilte sie nicht mit. Im Jänner 2025 verkündete Kate schließlich, dass sie den Krebs vorerst besiegt habe. Seitdem übernahm sie nach und nach wieder mehr öffentliche Pflichten.