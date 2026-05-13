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Mit Kleinkindern keine Getränkekisten auf den Balkon stellen

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Sicherheitscheck: Kisten, Stühle und Tische weg von der Brüstung
©APA, dpa, Zacharie Scheurer, GMS
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Eltern von Kleinkindern sollten auf dem Balkon besser keine Getränkekisten aufbewahren. Darauf weist die Aktion "Das sichere Haus" (DSH) hin. Denn die Kleinen könnten die Kisten als Kletterhilfen nutzen, über die Brüstung des Balkons gelangen und im schlimmsten Fall hinunterfallen. Balkontische und -stühle sowie Blumenkübel sollte man daher auch besser an der Wandseite des Balkons platzieren und nicht in der Nähe der Balkonbrüstung.

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Als effektive Kletterbarriere können hingegen Blumenkästen fungieren. Und zwar, wenn man sie auf die Innenseite des Balkons hängt. Das macht es den Kleinen schwerer, sich über die Brüstung zu stemmen. Damit der Nachwuchs nicht unbeaufsichtigt auf den Balkon gelangen kann, ist es sinnvoll, dessen Türen gut zu sichern. Das geht in der Kleinkindzeit etwa mit Haken, Ketten oder einem Türschutzgitter.

Übrigens: Auch vor Fenster sollten Eltern von Kleinkindern besser keine Tische, Hocker, Stühle oder andere leicht verschiebbare Möbel stellen. Der Nachwuchs kann auf sie klettern und dann die Fenster öffnen - oder durch bereits geöffnete Fenster stürzen.

Lüften mit geöffnetem Fenster sollten Sie allerdings ohnehin nur, wenn Sie im Raum sind und das Kind dauerhaft im Blick haben. Sie können das Kind für die Zeit des Lüftens auch in einen Laufstall setzen - oder das Fenster im Zweifel kippen, statt es komplett zu öffnen.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Zacharie Scheurer/Zacharie Scheurer

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