Mann nach Diebstahl von Beyoncé-Songs aus Auto verurteilt

Demnach war im Juli 2025 laut Polizei in einen Mietwagen eingebrochen worden, den Beyoncés Choreograf und eine Tänzerin gemietet hatten. Zwei Koffer wurden gestohlen. Darin befanden sich Laptops und USB-Sticks mit unveröffentlichter Musik des Superstars sowie Songlisten für zukünftige Konzerte. Der Mann, der nun verurteilt wurde, war den Berichten zufolge im August festgenommen worden.

Die Sängerin war zur Zeit des Autoeinbruchs mit ihrem bei den Grammys prämierten Album "Cowboy Carter" auf Tour. Im Rahmen der Tour hatte sie im Juni 2025 auch in London und Paris Konzerte gegeben. In Atlanta hatte sie vier Auftritte - der Einbruch ereignete sich zwei Tage vor der ersten Show in der Stadt im Südosten der USA.