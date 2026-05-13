So bleibt Rucola länger frisch

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll Rucola länger knackig bleiben, wenn er zusammen mit einem feuchten Küchenpapier in einer verschließbaren Dose im Kühlschrank steht.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tipp für länger frischen Rucola in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Ein verschließbares Gefäß mit Küchenpapier auslegen. Den nicht verbrauchten Rucola darauf verteilen. Ein feuchtes (nicht nasses) Küchenpapier auf den Rucola geben, Deckel zu und ab in den Kühlschrank. Bei längerer Lagerung das obere Küchenpapier am besten nach einigen Tagen erneuern.

Fazit nach neun Tagen: Der Unterschied ist deutlich sichtbar. Der Rucola mit Küchenpapier bleibt vergleichsweise frisch und knackig. Der ohne Küchenpapier gelagerte Rucola wirkt hingegen trocken, schlaff und deutlich weniger appetitlich.