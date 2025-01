Damals, als erstmals Licht in das Dunkel der Grundstücksgeschäfte der früheren Dorfkaiser kam, bewegte sich etwas in der Gemeinde, erzählen die beiden. „Erst durch diesen Skandal ist man ins Reden gekommen. Und hat auf einmal gemerkt, dass sich auch andere darüber Gedanken machen, was in der ÖVP schief läuft“, sagt Mayer. Schnell war klar, dass eine eigene Liste gegründet werden sollte. Der Zuspruch war von Anfang an groß. „Wir haben uns zuerst in einem kleinen Büro getroffen, dann in einem großen Büro und am Schluss mussten wir in eine Halle ausweichen,“ erklärt Mayer. Bei regelmäßigen Treffen wurden Ideen und Inputs der Gemeindebürgerinnen und -bürger eingesammelt. Das Ergebnis: 300 Seiten voller Reformvorschläge.