Dutzende Tote bei israelischen Luftangriffen

Es war einer der tödlichsten seit Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen am 10. Oktober 2025. Zuvor hatte es in palästinensischen Medienberichten geheißen, dass zwölf Menschen getötet worden seien, darunter auch Kinder. In Gaza-Stadt sei eine Wohnung und im weiter südlich gelegenen Khan Younis ein Zelt getroffen worden.

Die israelische Armee teilte mit, sie habe Kommandanten und Infrastruktur der Terrororganisationen Hamas und Islamischer Jihad im Gazastreifen angegriffen. Ziele seien unter anderem ein Waffenlager, eine Waffenwerkstatt und zwei Abschussrampen der Hamas gewesen.