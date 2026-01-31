ABO

Dutzende Tote bei israelischen Luftangriffen

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Wieder Explosionen im Gazastreifen
©AFP, APA, BASHAR TALEB
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind nach Angaben des palästinensischen Zivilschutzes mindestens 32 Menschen getötet worden. Sprecher Mahmoud Bassal sagte der Deutschen Presse-Agentur, bei einem Angriff auf eine Polizeistation im Stadtteil Sheikh Radwan im Norden der Stadt Gaza seien 14 Menschen ums Leben gekommen. Weitere sieben Todesopfer habe es unter anderem im Süden des Gazastreifens gegeben, als ein Zelt von Binnenvertriebenen beschossen worden sei.

von

Es war einer der tödlichsten seit Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen am 10. Oktober 2025. Zuvor hatte es in palästinensischen Medienberichten geheißen, dass zwölf Menschen getötet worden seien, darunter auch Kinder. In Gaza-Stadt sei eine Wohnung und im weiter südlich gelegenen Khan Younis ein Zelt getroffen worden.

Die israelische Armee teilte mit, sie habe Kommandanten und Infrastruktur der Terrororganisationen Hamas und Islamischer Jihad im Gazastreifen angegriffen. Ziele seien unter anderem ein Waffenlager, eine Waffenwerkstatt und zwei Abschussrampen der Hamas gewesen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Hatami bereitet iranische Armee auf US-Angriffe vor
Politik
Mehrere Explosionen im Iran nach Drohungen Trumps
Russland nahm Ziele abseits von Energieanlagen ins Visier (Archivbild)
Politik
Russland greift ukrainische Ziele vor neuen Verhandlungen an
Beide Parteien im Senat äußerten sich hoffnungsvoll
Politik
Shutdown in den USA in Kraft - Soll am Montag beendet werden
Vize-Justizminister Blanche: Neue Epstein-Akten veröffentlicht
Politik
US-Regierung veröffentlichte neue Epstein-Dokumente
Geschäftsführende Präsidentin will Amnestiegesetz vorantreiben
Politik
Venezuela kündigt Amnestie für politische Häftlinge an
Übers Wochenende soll es in der Ukraine ruhig bleiben
Politik
Ukraine-Krieg: Angriffe auf Energie-Infrastruktur ausgesetzt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER