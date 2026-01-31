Russland greift ukrainische Ziele vor neuen Verhandlungen an

Die ukrainischen Luftstreitkräfte meldeten, dass Russland in der Nacht auf Samstag 85 Drohnen eingesetzt habe. Über Einschläge in Energieanlagen war demnach zunächst nichts bekannt. Auch Russland berichtete von abgewehrten ukrainischen Angriffen. Es seien unter anderem 47 Drohnen und vier Gleitbomben abgeschossen worden. Zu Schäden machte das Ministerium wie immer keine Angaben.

Russen und Ukrainer wollen am Sonntag in Abu Dhabi ihre am vergangenen Wochenende nach langer Zeit wieder aufgenommenen direkten Verhandlungen über ein mögliches Ende des Krieges fortsetzen. Russland erklärte sich nach einer Bitte von US-Präsident Donald Trump bereit, wegen der extremen Kälte und der ohnehin großen Schäden von neuen Angriffen auf die Energieinfrastruktur zeitweilig abzusehen.

Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, dass diese begrenzte Feuerpause nur bis zu diesem Sonntag gelte, um für die Verhandlungen eine gute Grundlage zu schaffen. Trump selbst hatte von einer einwöchigen Pause gesprochen, die Kremlchef Wladimir Putin ihm zugesagt habe.

Zwar erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass es keine Vereinbarung zwischen den Kriegsparteien über eine solche Feuerpause gebe. Er wolle sich aber auch daran halten und keine Objekte der russischen Ölindustrie angreifen, wenn Russland seine Ankündigung wahrmache.

Selenskyj hatte am Freitag auch bestätigt, dass keine Energieanlagen angegriffen worden seien. Er erklärte, dass aus seiner Sicht die einwöchige Pause seit diesem Tag gelte. Zugleich berichtete er, dass Russland seine Angriffe verlagert habe und nun Verkehrsinfrastruktur unter Beschuss nehme.

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew fuhr unterdessen am Samstag wegen eines Spannungsabfalls die U-Bahn nicht mehr. Auch die Rolltreppen in den Stationen blieben stehen. Die Stadtverwaltung sprach von einem vorübergehenden Ausfall. Betroffen waren alle Linien. Zwar gab es seit Kriegsbeginn immer wieder einzelne Ausfälle. Dieses Ausmaß erlebt die Stadt allerdings das erste Mal. Besonders die rote Linie, die Stadtteile auf beiden Seiten des Flusses Dnipro verbindet, gilt als wichtige Verkehrsinfrastruktur in der Millionenmetropole.

In Kiew gibt es wie in vielen anderen Städten des Landes wegen der Schäden an der Energieinfrastruktur nach russischen Angriffen Notabschaltungen und Stromausfälle. Die tief unter der Erde gelegenen U-Bahnstationen dienen im Krieg auch als Schutzbunker bei den russischen Angriffen.

Auch in Moldau gab es am Samstag weitreichende Stromausfälle. Das moldauische Energiesystem ist nach Angaben des Energieministeriums wegen des Spannungsabfalls im ukrainischen Netz von einer Notabschaltung betroffen. In der Hauptstadt Chisinau fielen Ampeln und die Versorgung in den meisten Bezirken aus.

Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius hat mit Blick auf die Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Krieges Zweifel am Friedenswillen des russischen Präsidenten Putin geäußert. Zwar habe US-Präsident Donald Trump Bewegung in die Friedensverhandlungen gebracht, sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Bislang sehe ich allerdings keine Anzeichen dafür, dass Russland ernsthaft Frieden will."

Während der Verhandlungen der Kriegsparteien unter US-Vermittlung in Abu Dhabi am vergangenen Wochenende habe Putin die Ukraine in einer Art und Weise bombardiert, "wie man es in diesem Krieg kaum erlebt hat". Das habe nichts mehr mit einer militärischen Auseinandersetzung zu tun, so der Minister. "Das ist Terror, der sich ausschließlich gegen die Zivilbevölkerung richtet - in einem Winter mit Temperaturen von minus 20 Grad." Zudem zeige sich Putin, wenn es darauf ankomme, an keiner Stelle kompromissbereit.