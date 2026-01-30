Ukraine meldet neue russische Drohnenangriffe

ABO

©AFP, APA, SERGEI GAPON
Russland hat die Ukraine nach Angaben Kiews in der Nacht auf Freitag trotz der von US-Präsident Donald Trump verkündeten Zusage Moskaus für eine Feuerpause erneut mit mehr als 100 Drohnen angegriffen. Die russischen Streitkräfte feuerten eine Rakete des Typs Iskander-M ab und setzten 111 Angriffsdrohnen ein, teilte die ukrainische Luftwaffe am Freitag mit. 80 Drohnen seien abgefangen worden. Vom Kreml ist die angekündigte Feuerpause bisher auch nicht bestätigt worden.

Angesichts der Minusgrade in der Ukraine hatte Russlands Staatschef Wladimir Putin nach Angaben Trumps am Donnerstag zugesagt, die Angriffe auf Kiew und weitere ukrainische Städte für eine Woche auszusetzen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj deutete an, dass die Feuerpause lediglich für Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur gelten könnte. Er zähle darauf, dass Washington die Vereinbarung durchsetze.

Die Ukraine werde ihrerseits Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur einstellen, sofern Russland dasselbe tue, sagte Selenskyj zu Journalisten in Kiew. "Wenn Russland unsere Energieinfrastruktur - Kraftwerke oder andere Energieanlagen - nicht angreift, werden wir ihre nicht angreifen."

Russland hat in den vergangenen Wochen verstärkt das ukrainische Energienetz bombardiert, durch die Attacken waren tausende Haushalte bei eisigen Temperaturen immer wieder ohne Strom und ohne Heizung. Die örtlichen Behörden arbeiteten intensiv daran, die Wärme- und Stromversorgung wiederherzustellen. Für die kommenden Tage hat der ukrainische Wetterdienst vor extremem Frost mit nächtlichen Temperaturen von bis zu minus 30 Grad gewarnt.

