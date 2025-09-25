2nd Opinion: Kreml-Literatur

Ich hatte am vergangenen Wochenende eine interessante Konversation mit der österreichischen Schriftstellerin Eva Menasse („Dunkelblum“), ihrem Kollegen Martin Prinz („Die letzten Tage“) und dem ehemaligen Burgtheaterdirektor Martin Kusej. Unser Thema – das Gespräch fand im Rahmen des Thomas-Bernhard-Festivals „Verstörungen“ statt – waren die „Jagdgesellschaften“, die sich, angetrieben durch die Empörungsdynamiken der Sozialen Medien, mit unglaublicher Geschwindigkeit zusammenfinden und Verheerungen in individuellen Psychen und in der kollektiven Kommunikationskultur anrichten.

Was hat nun eine sowjetisch anmutenden Pressemeldung, die als redaktioneller Artikel daherkommt, wieder mit den Hetzjagden des digitalen Mobs zu tun? Nicht wenig, würde ich meinen. Ich teile die Auffassung des Tübinger Medienwissenschafters Bernhard Pörksen, dass die irren Empörungsdynamiken und die Dauergereiztheit der Öffentlichkeit wenn überhaupt, dann nur durch die Etablierung eines Bewusstseins dafür eingehegt werden können, dass wir in einer „redaktionellen Gesellschaft“ leben. Wenn jeder Konsument von Information und Unterhaltung potenziell – und tatsächlich – auch zum Produzenten von Information und Unterhaltung wird, kann das nur gutgehen, wenn sich alle diese Konsumentenproduzenten an einige der redaktionellen Grundregeln halten, deren einfachste und erste gleichzeitig die wichtigste ist: Erst denken und fragen, dann tippen.

Produzenten und Publikum sind einander, mit allen Vor- und Nachteilen, durch die digitalen Technologien nähergekommen und teils eins geworden. Allerdings zeigt sich immer öfter, dass das Ergebnis davon eben nicht die Etablierung einer „redaktionellen Gesellschaft“ gewesen ist, sondern eine Sozialmedialisierung der Redaktionen. Wie soll man sich für einen verantwortungsvolleren Umgang der Nichtjournalisten mit Textsorten und Veröffentlichungsmodalitäten starkmachen, wenn gleichzeitig professionelle Redaktionen immer öfter und stärker so agieren, als wären sie eine Gang von Social-Media-Provokateuren? Journalisten werden darauf vorbereitet, die zielgerichtete Kommunikation von Unternehmen und Institutionen zu hinterfragen, einzuordnen oder sie, als Mindeststandard, mit dem Distanzholz des Zitats zu versehen. Wie soll jemand mit der Propaganda von Dritten angemessen umgehen, wenn er die eigene Propaganda in der „unabhängigen“ Berichterstattung untergehen lässt?

Uns Medien geht es schlecht. Wir sollten unseren Untergang nicht auch noch beschleunigen.