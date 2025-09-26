Demokratie-Lichtinstallation an der Neuen Burg in Wien

Für die Umsetzung ist die Licht- und Medienkünstlerin Victoria Coeln verantwortlich. Für das Jahr 1945 erscheinen auf der linken Seite der Fassade der Neuen Burg die gesprengten Ketten des Bundesadlers. Als ein Sinnbild für das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Befreiung Österreichs vom Nationalsozialismus sollen sie daran erinnern, dass auf die Katastrophe von Diktatur und Krieg ein Neubeginn in Freiheit und Demokratie folgte.

Am 15. Mai 1955 wurde der unterzeichnete Staatsvertrag auf dem Balkon des Oberen Belvedere präsentiert. Das Lichtkunstwerk lässt durch Projektion den dunklen Altan der Neuen Burg, von dem Adolf Hitler nach dem "Anschluss" sprach, mit dem strahlenden Belvedere-Balkon vollständig verschmelzen. "Vergangenheit und Zukunft verbinden sich sinnbildlich und beide Orte werden eins. Dieses Symbol steht für das Ende der Besatzungszeit, die wiedergewonnene Souveränität Österreichs", hieß es in einer Presseaussendung vom Freitag.

Für das Jahr 1995 setzen die Sterne der Europäischen Union auf der rechten Seite der Fassade "ein Zeichen für Österreichs Integration in das europäische Friedens- und Werteprojekt". Und auch der Heldenplatz wird in das Projekt miteinbezogen: Linien und Symbole, wie die Mauerkrone oder der Adlerkopf des Staatswappens, sollen den Platz selbst zum "lebendigen Erinnerungs- und Begegnungsraum" machen. Vertiefende, zeithistorische Texte zu den drei Jubiläen und die künstlerische Intervention gibt es online und in Entnahmeboxen.