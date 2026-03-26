Demokratie unter Druck: Weltweit immer mehr und härtere Autokratien

Autokratien breiten sich einer Studie zufolge weltweit aus, demokratische Länder und die Demokratie an sich geraten in die Defensive. Das geht aus dem "Transformationsindex 2026" der deutschen Bertelsmann Stiftung (BTI) hervor, der 137 Staaten analysiert. Demnach werden inzwischen 56 Prozent der ausgewerteten Länder autokratisch regiert. Beim ersten Index vor 20 Jahren hatten Demokratien mit 55 Prozent die Mehrheit. Die Regimes in Russland und China werden immer repressiver.

Rechtsstaatlichkeit, politische Freiheitsrechte und fairer Wettbewerb seien weiter geschwächt, heißt es in der Analyse. Die zunehmende Autokratisierung sehe sie mit großer Sorge, sagt Stiftungsexpertin Sabine Donner der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Einen "Abgesang auf die Demokratie" halte sie aber für "voreilig". Denn: "Dafür sehen wir zu viel und wachsenden Widerstand gegen Unterdrückung, Machtmissbrauch oder wirtschaftliche Perspektivlosigkeit."