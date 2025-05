„Demografische Bombe“: Soziologin Jutta Allmendinger fordert radikales Umdenken

Dass letztere Gruppe für einige Parteien das Wähler-Rückgrat bilden, ist jedenfalls kein Geheimnis. Senioren haben dementsprechendes politisches Gewicht. Hier sollte man tunlichst neue Wege beschreiten und „out-of-the-box“ denken, mahnte Allmendinger ein: etwa an ein „Kinderwahlrecht“. Hier hätten die Stimmen von Personen mit Kindern dementsprechend mehr Gewicht, was Familien stärker legitimieren und politische Bewegungen dazu bewegen würde, sich mehr um Zukunftssicherung, Vereinbarkeit von Job und Familie sowie Lastenausgleich zwischen Frauen und Männern und in der Gesamtgesellschaft zu kümmern.

Wie die Österreicherinnen und Österreicher über die Herausforderungen des demographischen Wandels und seiner gesellschaftlichen Auswirkungen so denken, hat die ÖAW im Herbst im Rahmen ihres alljährlich erhobenen „Wissenschaftsbarometers“ mit abfragen lassen, wie Faßmann ausführte. Immerhin 53 Prozent der Teilnehmer gab an, an dem Thema „sehr stark“ oder „stark“ interessiert zu sein. Die größte Angst in den Zusammenhang ist, dass die Alterung zu Verschlechterungen in der Gesundheitsversorgung führen wird. An zweiter Stelle folgen Sorgen vor einer Vertiefung des Fachkräftemangels und der Unfinanzierbarkeit des Pensionssystems.