Christoph Wiederkehr: „Wir waren als Gesellschaft zu lasch und laissez-faire“

Eine Reform wird im Regierungsprogramm ganz lapidar erwähnt: Erleichterung von Modellregionen für die gemeinsame Schule der Zehn- bis Zwölf- bzw. 14-Jährigen. Was heißt das denn, „Erleichterung einer Modellregion“?

Es ist jetzt meine Aufgabe, das gemeinsam mit Expertinnen und Experten und auch mit unterschiedlichen Stakeholdern in den Bundesländern auszuarbeiten. Es gab schon unterschiedliche Versuche in Österreich, eine gemeinsame Schule einzuführen, die alle krachend gescheitert sind. Ich bin offen dafür, einen neuen Anlauf zu starten, um die frühe Trennung Richtung Mittelschule oder Gymnasium, die schlecht für die Chancengerechtigkeit ist, aufzubrechen. Dafür gibt es unterschiedliche Ansätze. Einer ist eine gemeinsame Schule in Modellregionen, ein anderer die Verlängerung der Volksschule. Da bin ich ergebnisoffen und auch nicht dogmatisch. Ich finde, gute Modelle sollen sich dann natürlich durchsetzen, indem eben gezeigt wird, dass diese Modelle überlegen sind.

Wie zuversichtlich sind Sie, da auch nur zwei Millimeter vorwärts zu kommen?

Ja, es ist ein sehr dickes Brett, das bisher nicht erfolgreich durchgebohrt worden ist. Mein Ziel ist es, Varianten zu schaffen, damit solche Modellregionen endlich einmal ausprobiert werden können. Wir sehen im internationalen Vergleich, dass Länder, die eine so frühe Trennung haben, in der Bildungsgerechtigkeit, aber auch in der Leistungsfähigkeit der Gesellschaft leiden. Darum müssen wir in Österreich weiter daran arbeiten.

Sind Sie der Meinung, dass Gesamtschulen nur in Modellregionen sinnvoll sind – oder dass sie für ganz Österreich die optimale Lösung sind?

Ich glaube nicht, dass wir eine erzwungene Gesamtschule in Österreich implementieren können. Dafür gibt es zu wenig Unterstützung. Und ein Bildungssystem lebt auch davon, dass es Legitimität besitzt. Die Diskussion um die gemeinsame Schule ist in Österreich verbrannte Erde. Meine Aufgabe wird sein, hier neue Wege zu finden. Es ist zuerst notwendig, die gesetzlichen Rahmenbedingungen so zu verändern, dass es praktisch sinnvoll ist, das durchzuführen. Und dann benötigt es auch den politischen Willen, um das umzusetzen. Es gibt einige Regionen in Österreich, in unterschiedlichen Bundesländern, die mir schon signalisiert haben, dass sie Interesse haben.

Wenn Sie sagen, es wurde viel verbrannte Erde hinterlassen, wer waren da die größten Zündler?

Wir haben in der österreichischen Bildungspolitik viele Diskussion gehabt, die wenig lösungsorientiert waren. Die Diskussion der gemeinsamen Schule verfolgt mich, seitdem ich selbst in der Schule war. Wir wissen aber aus der Bildungsforschung, dass die Art der Schulstruktur nicht das Wesentlichste für die Schulerfolge ist. Wir haben uns zu viel mit der Beschriftung der Türschilder vor der Schule auseinandergesetzt als mit der Frage, was inhaltlich stattfinden soll.

Aber die Türschilder entscheiden ja darüber, wo ein Kind hingeht, ob es nach rechts geht oder nach links, in die AHS oder in die Mittelschule, und welche Aufstiegschancen es hat.