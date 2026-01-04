Bürgerrechtler: Mindestens 16 Tote bei Protesten im Iran

Die Demonstrationen haben inzwischen zahlreiche Städte erfasst. Wiederholt kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern und Sicherheitskräften.

US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit einem Eingreifen bei einem gewaltsamen Vorgehen gegen friedliche Demonstranten gedroht. Er nannte ⁠aber keine konkreten Maßnahmen. Hochrangige iranische Vertreter reagierten, indem sie mit Vergeltung gegen US-Streitkräfte in der Region drohten. Der Oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, erklärte, sein Land werde sich "dem Feind" nicht beugen.

Auf die Proteste reagierten die Behörden mit einem zweigleisigen Ansatz: Sie räumten eine Wirtschaftskrise ein und boten einen Dialog mit den Demonstranten an, während sie gegen gewaltsamere Proteste mit Gewalt vorgingen. Khamenei äußerte am Samstag ⁠zwar Verständnis für die Demonstrationen, "Randalierer" sollten jedoch in ihre Schranken verwiesen werden.