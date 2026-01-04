Stromausfall in Berlin mit Brandsätzen verursacht

Rund 7.000 von dem Stromausfall betroffene Haushalte werden unterdessen seit Sonntagfrüh wieder mit Elektrizität versorgt. Damit waren noch rund 38.000 Haushalte und mehr als 2.000 Gewerbekunden nicht wieder am Netz. Der Betreiber Stromnetz Berlin geht weiterhin davon aus, dass erst am Donnerstagnachmittag wieder alle Betroffenen mit Strom versorgt werden können.

Der Stromausfall dauert seit Samstagfrüh an. Da hatte ein Brand an einer Kabelbrücke über den Teltowkanal zum Kraftwerk Lichterfelde wichtige Leitungen beschädigt. Die Polizei ermittelt, dem für politische Straftaten zuständigen Staatsschutz lag ein Bekennerschreiben vor, das auf Echtheit geprüft wurde.