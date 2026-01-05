News Logo
ABO

Irans Regierung verspricht angesichts Protesten Finanzhilfen

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Angesichts der Anti-Regierungsproteste im Iran hat die Staatsführung eine befristete Finanzhilfe für alle Bürgerinnen und Bürger angekündigt. Jeder Iraner erhalte vier Mal eine monatliche Unterstützung von jeweils umgerechnet sechs Euro, teilte eine Regierungssprecherin am Sonntag im Staats-TV mit. Ziel sei es, "den wirtschaftlichen Druck auf die Bevölkerung zu verringern". Der Durchschnittslohn im Iran beträgt etwa 170 Euro pro Monat, der Mindestlohn bei etwa 85 Euro.

von

Seit Ende Dezember demonstrieren zahlreiche Menschen in mehreren Städten des 86-Millionen-Einwohner-Landes gegen die hohen Lebenshaltungskosten, die schlechte Wirtschaftslage und das politische System. Dabei wurden mindestens 19 Menschen getötet. Hunderte weitere seien verletzt und festgenommen worden, teilte Iran Human Rights mit Sitz in Oslo am Sonntag mit. Zudem sollen die Behörden zumindest in einigen Gebieten schwere Waffen eingesetzt haben, um Proteste niederzuschlagen.

Die iranische Regierung macht weiterhin keine Angaben zu den Unruhen und Opfern. Daher stützen sich aktuelle Angaben vor allem auf Berichte in sozialen Medien und von Aktivisten im Ausland. Diese Berichte können nicht unabhängig verifiziert werden.

US-Präsident Donald Trump drohte unterdessen angesichts von Berichten über weitere Todesopfer bei den Protesten im Iran dem Regime in Teheran erneut mit einem Eingreifen. Die USA beobachteten die Proteste sehr genau, sagte Trump während eines Flugs nach Washington vor Journalisten. "Wenn sie damit anfangen, Leute zu töten, wie sie es in der Vergangenheit auch getan haben, dann werden sie, denke ich, von den Vereinigten Staaten sehr hart getroffen werden", sagte Trump. "Wir beobachten das sehr genau." Unklar blieb, welche Schritte die USA möglicherweise erwägen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Internetauftritt des Staates Vatikanstadt per App
Reisen & Freizeit
Vatikanstadt: Eigene App als Zeichen digitaler Innovation
Maduro wurde als Angeklagter in die USA gebracht
Politik
Entmachteter Präsident Venezuelas kommt vor US-Gericht
US-Präsident bekräftigt Anspruch auf Grönland
Politik
Trump droht Venezuela und bekräftigt Anspruch auf Grönland
In Teilen der deutschen Hauptstadt herrscht Dunkelheit
Politik
Anschlag auf Berlins Stromnetz von Linksextremisten verübt
Politik
Tote bei Protesten im Iran - Khamenei warnt "Aufrührer"
Selenskyj ruft zu mehr Hilfe für die Ukraine auf
Politik
Selenskyj: 2.000 russische Luftangriffe in Neujahrswoche
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER