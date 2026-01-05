Vatikanstadt: Eigene App als Zeichen digitaler Innovation

Die neue App sei Teil des digitalen Innovationsprozesses der Regierung der Vatikanstadt, heißt es in der Mitteilung. Mit diesem sollten Transparenz, Teilhabe und Verbreitung institutioneller Informationen durch moderne und integrative Instrumente gefördert werden, so das Governatorat.

In der Anwendung enthalten sind unterschiedliche Rubriken, wie der Heilige des Tages, aktuelle Nachrichten und Interviews sowie Links zu den verschiedenen Institutionen des 44 Hektar großen Staates. Die App steht seit Samstag kostenlos in den jeweiligen Stores zur Verfügung.

Der Staat der Vatikanstadt dient dem international anerkannten Völkerrechtssubjekt "Heiliger Stuhl" als territoriale Basis. Er ist die letzte absolute Monarchie Europas: Sämtliche Macht liegt beim Papst. Die Verwaltung für das Gebiet und extraterritoriale Liegenschaften übernimmt das Governatorat. Diesem steht seit März letzten Jahres erstmals in seiner Geschichte eine Frau vor, die italienische Ordensschwester Raffaella Petrini.