Vatikanstadt: Eigene App als Zeichen digitaler Innovation

Reisen & Freizeit
Internetauftritt des Staates Vatikanstadt per App
Ein Kleinstaat für die Hosentasche: Der Internetauftritt des Staates Vatikanstadt ist laut Kathpress ab sofort über eine eigene App zugänglich. Die offizielle Anwendung sei dem kürzlich heiliggesprochenen "Internetapostel" Carlo Acutis (1991-2006) gewidmet, teilte das Governatorat am Wochenende mit. Der mit 15 Jahren an Leukämie gestorbene Italiener soll sich nach Angaben von Angehörigen in seiner Freizeit mit Computern und Internet beschäftigt haben.

Die neue App sei Teil des digitalen Innovationsprozesses der Regierung der Vatikanstadt, heißt es in der Mitteilung. Mit diesem sollten Transparenz, Teilhabe und Verbreitung institutioneller Informationen durch moderne und integrative Instrumente gefördert werden, so das Governatorat.

In der Anwendung enthalten sind unterschiedliche Rubriken, wie der Heilige des Tages, aktuelle Nachrichten und Interviews sowie Links zu den verschiedenen Institutionen des 44 Hektar großen Staates. Die App steht seit Samstag kostenlos in den jeweiligen Stores zur Verfügung.

Der Staat der Vatikanstadt dient dem international anerkannten Völkerrechtssubjekt "Heiliger Stuhl" als territoriale Basis. Er ist die letzte absolute Monarchie Europas: Sämtliche Macht liegt beim Papst. Die Verwaltung für das Gebiet und extraterritoriale Liegenschaften übernimmt das Governatorat. Diesem steht seit März letzten Jahres erstmals in seiner Geschichte eine Frau vor, die italienische Ordensschwester Raffaella Petrini.

