Bundeskanzler Stocker unterzieht sich Rücken-OP

© APA, HELMUT FOHRINGER home Aktuell Politik

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) muss sich Ende Oktober einer Operation unterziehen. Er laboriere seit längerem an Rückenbeschwerden, auf ärztlichen Rat werde in der Herbstferienwoche ein entsprechender "Routine-Eingriff" vorgenommen, teilte das Kanzleramt am Mittwoch mit. Nach dem Spitalsaufenthalt werde der Bundeskanzler einige Zeit von zuhause aus seine Amtsgeschäfte wahrnehmen.

von APA