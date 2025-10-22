News Logo
ABO

Bundeskanzler Stocker unterzieht sich Rücken-OP

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Muss unters Messer: Stocker
©APA, HELMUT FOHRINGER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) muss sich Ende Oktober einer Operation unterziehen. Er laboriere seit längerem an Rückenbeschwerden, auf ärztlichen Rat werde in der Herbstferienwoche ein entsprechender "Routine-Eingriff" vorgenommen, teilte das Kanzleramt am Mittwoch mit. Nach dem Spitalsaufenthalt werde der Bundeskanzler einige Zeit von zuhause aus seine Amtsgeschäfte wahrnehmen.

von

Während seiner Abwesenheit werde Stocker, der am Donnerstag am Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel teilnimmt, im Anlassfall von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) oder Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) vertreten, hieß es. Stockers Presseteam werde die Medien zu gegebener Zeit über die weiteren Schritte informieren.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Noch bis Donnerstag sind Stellungnahmen zum Kopftuchverbot möglich
Technik
Kopftuchverbot - Justizministerium bezweifelt Verfassungskonformität
Pflege gilt künftig als Schwerarbeit
Politik
Schwerarbeiterregelung für Pflegekräfte ab Jänner 2026 fix
Allen Protesten zum Trotz soll gebaut werden
Politik
Straßen-Projekte Thema von Nationalrat-Sondersitzung
Noch bis Donnerstag sind Stellungnahmen zum Kopftuchverbot möglich
Politik
Justizministerium kritisiert Entwurf für Kopftuchverbot
Ringen um neuen Kollektivvertrag in der Sozialwirtschaft
Politik
Erste KV-Verhandlungsrunde in Sozialwirtschaft ohne Ergebnis
Verbot wird im April 2027 aufgehoben
Politik
Verbot von "Social Egg Freezing" laut VfGH verfassungswidrig
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER