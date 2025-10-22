Bundeskanzler Stocker unterzieht sich Rücken-OP

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) muss sich Ende Oktober einer Operation unterziehen. Er laboriere seit längerem an Rückenbeschwerden, auf ärztlichen Rat werde in der Herbstferienwoche ein entsprechender "Routine-Eingriff" vorgenommen, teilte das Kanzleramt am Mittwoch mit. Nach dem Spitalsaufenthalt werde der Bundeskanzler einige Zeit von zuhause aus seine Amtsgeschäfte wahrnehmen.
Während seiner Abwesenheit werde Stocker, der am Donnerstag am Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel teilnimmt, im Anlassfall von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) oder Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) vertreten, hieß es. Stockers Presseteam werde die Medien zu gegebener Zeit über die weiteren Schritte informieren.