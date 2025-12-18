Urteil im Pilz-Prozess zu Pilnacek erwartet

Geladen waren am Donnerstag noch weitere Zeugen und Zeuginnen, zuerst der "Krone"-Journalist Erich Vogl. Er schilderte in seiner Befragung durch den Richter, wie er vom ersten Tag an zum Tod Pilnaceks recherchiert hatte. Sei man zu Beginn von einem Suizid ausgegangen, hätte sich diese Meinung im Zuge der Recherchen geändert. Vogl bestätigte auch, dass Parteien versucht hätten, die Berichterstattung zum Teil "abzudrehen". "Das hat nicht funktioniert", sagte er. Namen nannte der Journalist aufgrund des Redaktionsgeheimnisses nicht.