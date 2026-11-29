Für ein Verbot von Feuerwerkskörpern, "die Lärm erzeugen", stimmten 59,8 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik als Endresultat bekannt gab. Damit wird ein landesweites Verkaufs- und Verwendungsverbot für lautes Feuerwerk in die Bundesverfassung aufgenommen. Das Verbot gilt für alle Privatpersonen. Es soll in den nächsten zwei Jahren umgesetzt sein. Öffentliches Feuerwerk bei Festen oder zum Nationalfeiertag bleibt erlaubt. Verbote gibt es unter anderem schon in Irland. Auch die Niederlande haben dieses Jahr ein Verbot beschlossen.

Die Schweizer Initiative geht über reine "Böller" hinaus. Der Ausdruck taucht im Initiativtext gar nicht auf. Es geht um alles, was Lärm erzeugt. Dazu können neben Böllern, die einzig dazu da sind, einen lauten Knall zu erzeugen, auch größere Feuerwerksraketen gehören, die mit Leuchteffekten am Himmel explodieren, oder Feuerwerksbatterien mit mehreren Abschussrohren. Wo genau die Grenzwerte für den Lärm liegen sollen, muss der Gesetzgeber noch bestimmen.

Die Regierung und das Parlament hatten den Vorstoß abgelehnt. Feuerwerk gehöre für viele Menschen zur Tradition und sei Ausdruck von Freude, hieß es etwa. Die Belastung gebe es zudem nur an wenigen Tagen im Jahr. Auch erhebliche Umsatzeinbußen bei der Feuerwerkbranche wurden als Argument angeführt.

Ähnliches Verbot in Österreich gefordert

Sprühkerzen wie die, die in der Silvesternacht 2025/26 in Crans-Montana die Decke einer Bar in Brand setzten, sind von diesem Verbot nicht betroffen, weil sie keinen Lärm verursachen. Sie dürfen aber ebenso wie Wunderkerzen oder funkensprühende Vulkane nicht mehr in öffentlichen Innenräumen wie Bars, Restaurants oder Hotels gezündet werden. Das wurde nach der Katastrophe von Crans-Montana mit 41 Toten und Dutzenden Opfern mit meist schwersten Verbrennungen beschlossen.

Das Schweizer Ergebnis wurde von Tierschutzorganisationen wie "Vier Pfoten" oder dem Österreichischen Tierschutzverein begrüßt. Die NGOs forderten am Sonntag ähnliche Verbote in Österreich.