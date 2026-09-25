Bogner-Strauß geht als ÖVP-Frauenchefin

Zu ihren Erfolgen zählt sie die Anhebung der Frauenquote in Aufsichtsräten und die Durchsetzung vieler weiterer Maßnahmen zum Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt. Die acht Jahre in ihrem Amt hätten gezeigt, wie viel Frauen gemeinsam erreichen könnten.

Die stellvertretende Bundesleiterin Margreth Falkner wurde interimistisch mit den Agenden der Bundesleitung betraut. Gemeinsam mit dem Bundesvorstand bereitet sie einen geregelten Übergang vor.