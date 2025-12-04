Bilder zeigen Innenleben von Epsteins Privatinsel

Auf einer Tafel sind die handgeschriebenen Worte "Macht", "Täuschung" und "Wahrheit" zu lesen. Auch Schlaf- und Badezimmer der Epstein-Villa sind zu sehen, außerdem sind eine Poolanlage, Skulpturen und der Meerblick von dem Anwesen abgebildet. "Diese neuen Bilder bieten einen erschreckenden Einblick in die Welt von Jeffrey Epstein und seiner Insel," sagte der demokratische Abgeordnete Robert Garcia einer Mitteilung zufolge. "Wir veröffentlichen diese Fotos und Videos, um Transparenz in unseren Ermittlungen zu gewährleisten und ein vollständiges Bild von Epsteins grausamen Verbrechen zu zeichnen."

Der Multimillionär Epstein hatte über Jahre einen Missbrauchsring betrieben, dem zahlreiche junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Unter seinen Klienten sollen viele einflussreiche Menschen gewesen sein.

Vor fast 20 Jahren landete der Fall vor Gericht, und Epstein bekannte sich zu bestimmten Vorwürfen schuldig. Jahre später wurde der Fall nochmals aufgerollt und der Multimillionär erneut festgenommen. Noch bevor ein mögliches weiteres Urteil gefällt werden konnte, starb der Finanzier 2019 mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle. Im Obduktionsbericht wurde Suizid als Todesursache genannt.