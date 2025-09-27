News Logo
ABO

Bericht: Über 50 Tote bei neuen Angriffen Israels in Gaza

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Bewohner im Gazastreifen vor den Trümmern ihres Hauses
Bei neuen Angriffen Israels im Gazastreifen sind nach einem palästinensischen Medienbericht erneut Dutzende Menschen getötet worden. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, seit dem Morgengrauen seien 51 Personen ums Leben gekommen - 27 davon allein in der Stadt Gaza. Die israelische Armee teilte mit, das Militär habe im gesamten Gazastreifen Einsätze gegen die örtlichen Terrororganisationen fortgesetzt.

von

In der Stadt Gaza sei die Offensive noch ausgeweitet worden. Die Soldaten hätten zahlreiche Waffen entdeckt, darunter Panzerabwehrraketen, Raketen und Sprengsätze, hieß es in der Mitteilung der Armee. "Mehrere Terroristen, die eine Bedrohung für die Truppen darstellten, wurden ausgeschaltet." Die Luftwaffe habe binnen eines Tages "rund 120 Terrorziele angegriffen,", darunter militärische Einrichtungen und "unterirdische Terror-Infrastruktur".

Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast zwei Jahren wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 65.900 Palästinenser im Gazastreifen getötet, darunter zahlreiche Frauen und Kinder. Auslöser des Kriegs war von Terroristen der Hamas und anderer Organisationen verübte Massaker in Israel, bei dem am 7. Oktober 2023 rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden waren.

Über die Autoren

