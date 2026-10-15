Die Weltbevölkerung ist jung, ihre politische Führung ist es nicht. Rund jeder zehnte Mensch ist älter als 65 Jahre. Doch etwa drei von vier Menschen leben unter einer Regierungsspitze, die älter als 65 ist, rund zwei von drei sogar unter einer, die älter als 70 ist. Zu diesem Ergebnis kommt eine am 14. Oktober veröffentlichte Analyse der Datenwissenschafterin Hannah Ritchie, die das Alter der Staats- und Regierungsspitzen in mehr als 140 Ländern mit dem Alter ihrer Bevölkerung vergleicht.

Gezählt wurde jeweils die Person mit der wichtigsten Regierungsgewalt, je nach System also Premierminister, Präsidentin oder Monarch. Das mittlere Alter dieser Spitzen liegt bei rund 64 Jahren. In 129 von 143 untersuchten Ländern ist die Regierungsspitze älter als das Medianalter der Bevölkerung, und selbst im Vergleich nur mit Erwachsenen liegt der Abstand bei etwa 20 Jahren.