Papst Leo XIV. verbrachte nach OP ruhige Nacht im Spital

Wird es in einem frühen Stadium entdeckt, kann die Erkrankung allein durch eine Operation geheilt werden. Anschließend ist laut Fachärzten eine Rückkehr zum normalen Alltag möglich.

Im Pressebulletin des Vatikan nach der Operation im Agostino Gemelli-Krankenhaus in Rom hieß es: "Der Heilige Vater wurde wie geplant einem chirurgischen Eingriff im Brustraum unterzogen. Um einen radikalen Eingriff durchzuführen, wurde der rechte Unterlappen der Lunge mithilfe videoassistierter Technik entfernt. Die (...) Gewebeuntersuchung bestätigte die Diagnose eines Lungenadenokarzinoms, wie aufgrund der Untersuchungen vor der Operation vermutet worden war."

Das Adenokarzinom tritt häufiger bei Nichtrauchern wie Leo auf als bei Rauchern. Für diese Tumorart stehen inzwischen besonders viele neue Medikamente zur Verfügung. Die Entwicklung der Krankheit hängt vor allem davon ab, in welchem Stadium sie entdeckt wird. Der Papst hatte von einem Knoten gesprochen, der sich "in einem sehr frühen und klar begrenzten Stadium" befinde.

Die Lobektomie ist die bevorzugte Operationsmethode in frühen Krankheitsstadien. Dabei wird ein vollständiger Lungenlappen entfernt. Zusätzlich werden die Lymphknoten im Brustraum entfernt. Operiert wurde der Papst mit einer sogenannten videoassistierten Chirurgie (VATS/Video-Assisted Thoracic Surgery). Dabei handelt es sich um eine minimalinvasive Operationstechnik. Sie ermöglicht eine schnellere Erholung und verringert das Risiko von Komplikationen.

Noch unklar ist, ob sich der Papst jetzt einer Chemotherapie, einer Strahlentherapie oder einer anderen Behandlung unterziehen muss. Zunächst muss das vollständige Ergebnis der Gewebeuntersuchung abgewartet werden. Sollte sich im daraus resultierenden histologischen Befund herausstellen, dass die entfernten Lymphknoten vom Tumor befallen sind, wird geprüft, ob eine postoperative Behandlung erforderlich ist. Welche Therapie infrage kommt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, die sich aus den weiteren Untersuchungen ergeben.

Sind die Lymphknoten dagegen tumorfrei, könnte die am Dienstag durchgeführte Operation ausreichen. In diesem Fall seien die Heilungschancen sehr hoch, meinen Fachärzte. Bei Menschen, deren Lungenfunktion vor der Operation normal war, führt der Eingriff in der Regel nicht zu Einschränkungen, die die Lebensqualität beeinträchtigen.

Der durchschnittliche Krankenhausaufenthalt nach einem solchen chirurgischen Eingriff beträgt etwa sieben bis zehn Tage. Anschließend kann der Patient nach einer unterschiedlich langen Erholungsphase zu seinen normalen Aktivitäten zurückkehren. Der Papst hat all seine Termine bis zum 20. Oktober abgesagt. Im November steht für den Papst eine fast zweiwöchige Reise nach Uruguay, Argentinien und Peru auf dem Programm. In Peru war der frühere, weltweite Chef des Augustinerordens viele Jahre als Missionar und Bischof tätig. Er hat auch die peruanische Staatsbürgerschaft. Zur Reise gehört ein Besuch der Stadt Cusco in 3.400 Metern Höhe. Bei manchen Leuten führt diese Höhe zu Atemproblemen und zur Höhenkrankheit.

Der Bruder des Papstes, Louis Prevost, hat nach eigenen Angaben eine Nachricht von einem engen Mitarbeiter des Kirchenoberhaupts erhalten. Dieser habe ihm mitgeteilt, dass der Papst den Operationssaal verlassen habe, wach sei, sich gut fühle und keine Schmerzen habe, sagte Prevost in einer Liveschaltung mit dem US-Sender Newsmax am Mittwoch. Louis Prevost sagte, er habe seinem Bruder geraten, zur Behandlung in die USA zurückzukehren. Der Papst habe geantwortet, dass es in Rom hervorragende Ärzte gebe. Die gute Nachricht, fügte Louis Prevost hinzu: Auch wenn der Tumor bösartig gewesen sei, er sei gesamt entfernt worden. Louis Prevost selbst befindet sich derzeit wegen einer Krebserkrankung in den USA im Krankenhaus.

Erstmals in der Amtszeit Leos XIV. hat am Mittwoch inzwischen der Kardinaldekan anstelle des erkrankten Papstes dessen Predigt vorgetragen. Zum Abschluss einer einwöchigen internationalen Bischofsversammlung zum Thema Ehe und Familie im Vatikan übernahm der philippinische Kurienkardinal Luis Tagle (69) die Leitung des Gottesdienstes, an dem Hunderte Bischöfe und Priester sowie Zehntausende Besucherinnen und Besucher teilnahmen. Aus Österreich feierte der Salzburger Erzbischof und Bischofskonferenz-Vorsitzende Franz Lackner die Messe mit. Kardinäle und Gläubige beteten zusammen für die Gesundheit des Papstes.