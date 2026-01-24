Aktivisten: 5.137 Todesopfer bei Protesten im Iran bestätigt

Das erklärte der iranische Botschafter bei der UNO in Genf. Die iranische Regierung macht die Erzfeinde Israel und USA für die vielen Toten verantwortlich. Unabhängige Belege legten die iranischen Behörden nicht vor.

Die Aktivisten wiederum weisen darauf hin, dass die Auswertung und Überprüfung von Todeszahlen Zeit in Anspruch nehme. Seit drei Wochen gebe es Internetabschaltungen und -störungen. Das genaue Ausmaß der Gewalt sei deshalb noch unklar.

Die Proteste waren Ende Dezember ausgebrochen. Ausgelöst durch die schwere Wirtschaftskrise im Land gingen zunächst Händler auf die Straßen. Vor gut zwei Wochen kam es in den Metropolen am 8. und 9. Jänner dann zu Massenprotesten, die brutal niedergeschlagen wurden.