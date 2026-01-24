ABO

Aktivisten: 5.137 Todesopfer bei Protesten im Iran bestätigt

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Schäden nach Protesten in Teheran
©AFP, APA, ATTA KENARE
Bei den Massenprotesten im Iran könnten mehr Menschen getötet worden sein als bisher bekannt. Das Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA meldete am Samstag nach eigenen Angaben 5.137 bestätigte Todesopfer. Zusätzlich prüft HRANA 12.904 weitere Fälle. Außerdem sollen mindestens 7.402 Menschen schwer verletzt worden sein. Offiziellen Quellen zufolge gab es bei den Aufständen 3.117 Tote. Mehr als 2.400 Menschen seien dabei bei "terroristischen Aktivitäten" gestorben.

von

Das erklärte der iranische Botschafter bei der UNO in Genf. Die iranische Regierung macht die Erzfeinde Israel und USA für die vielen Toten verantwortlich. Unabhängige Belege legten die iranischen Behörden nicht vor.

Die Aktivisten wiederum weisen darauf hin, dass die Auswertung und Überprüfung von Todeszahlen Zeit in Anspruch nehme. Seit drei Wochen gebe es Internetabschaltungen und -störungen. Das genaue Ausmaß der Gewalt sei deshalb noch unklar.

Die Proteste waren Ende Dezember ausgebrochen. Ausgelöst durch die schwere Wirtschaftskrise im Land gingen zunächst Händler auf die Straßen. Vor gut zwei Wochen kam es in den Metropolen am 8. und 9. Jänner dann zu Massenprotesten, die brutal niedergeschlagen wurden.

